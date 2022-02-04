سيدة مغربية ضمن طاقم تحكيم مباراة مصر والسنغال

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الطاقم التحكيمي، الذي سيدير مباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية المقررة مساء الأحد.

وأسندت لجنة الحكام المباراة لطاقم حكام يقوده الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حكم ساحة على أن يعاونه مواطنه زخيلي سويلا كمساعد أول، وسورو فاتسواني، من ليسوتو كمساعد ثان.

وسيتواجد على تقنية الفيديو الحكم المغربي عادل زوراق، وتعاونه فيها مواطنته بشرى كربوبي، والمغربي الثالث زكريا برنسي، فيما يكون الكونغولي جان جاك ندالا حكماً رابعاً، ومواطنه أوليفيه سفاري حكمًا مساعدًا ثالثًا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعرب عن استيائه من القرارات التحكيمية التي شهدتها آخر مباراته أمام الكاميرون، والتي أدارها الغامبي باكاري جاساما.

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