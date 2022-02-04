بماذا علق كلوب على مواجهة محمد صلاح وماني في نهائي أفريقيا؟

المصدر: وكالات

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أكد يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، ان الفائز في نهائي كأس أمم إفريقيا بين لاعبيه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، سيسافر إلى بلاده للاحتفال رفقة منتخبه.

وقال كلوب أنه تابع كأس أمم إفريقيا "عن كثب"، لمراقبة نجوم ليفربول المشاركين فيها، وهم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مصر والسنغال، بعد غد الأحد، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأضاف المدرب الألماني متحدثا عن صلاح وماني: "إنجاز مذهل لكل منهما بالوصول إلى النهائي، نابي كيتا كذلك ظهر بصورة استثنائية في البطولة".

وتابع: "بطولة ناجحة جدا للاعبينا حتى الآن، وسيكون من المثير رؤية النهائي بين صلاح وماني، سعدت جدا عندما رأيت صلاح يتحدث إلى اللاعبين قبل ركلات الترجيح الليلة الماضية".

وأما عن عودة صلاح وماني لليفربول لخوض لقاء ليستر سيتي الخميس القادم لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قال كلوب: "أعتقد أنهما سيتواجدان في المباراة، ولكن سنرى ما سيحدث، أحدهما سيعود الثلاثاء والآخر الأربعاء على حسب الفائز في المباراة (النهائية لكأس أمم إفريقيا).. من يفوز باللقب سيعود على الأرجح إلى وطنه للاحتفال".

وبلغ منتخب السنغال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بفوزه على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1، في حين تأهل منتخب مصر على حساب مستضيف البطولة، منتخب الكاميرون، بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-1.

ولم يتوج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا منذ العام 2010، علما بأنه بلغ المباراة النهائية في 2017 وخسر أمام الكاميرون.

أما السنغال، فلم تحصد قط لقب البطولة القارية، وكانت قريبة من التتويج في النسخة الماضية في العام 2019، لكنها خسرت المباراة النهائية أمام الجزائر بهدف دون رد.

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