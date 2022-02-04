أوكوتشا مطمئناً المصريين: لا تخشوا هذه المشكلة

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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عقب تأهل المنتخب المصري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا لمواجهة السنغال، خرجت بعض الآراء التي أبدت تخوفها من أن لاعبي الفراعنة سيواجهون مشكلة الإرهاق كونهم لعبوا دقائق أكثر في الثلاث مباريات الأخيرة، مقارنة بخصمهم المنتخب السنغالي.

لكن النجم السابق لمنتخب نيجيريا جاي جاي أوكوتشا أشار في تصريحات صحافية بأن رفاق محمد صلاح هم الأقرب لخطف اللقب، مؤكدا أن خوضهم لثلاث مباريات من العيار الثقيل، والتي امتدت للأشواط الإضافية وركلات الترجيح، وما رافقه من جهد كبير وإرهاق شديد لن يؤثر على أداء اللاعبين في المباراة الختامية، بحسب ما ذكر موقع "كومبيلت سبورت" النيجري.

وقال أوكوتشا :"لم يعد أمام لاعبي مصر شيء يخسرونه، تبقت خطوة واحدة فقط نحو التتويج، وهم يدركون جيداً أنه إذا تم التعامل مع هذه الخطوة بطريقة صحيحة فأنهم سيخرجون أبطالاً".

وأضاف :"إرهاق المباريات الأخيرة لن يكون مشكلة، لأن اللاعبين سيدخلون النهائي وكأنه أول لقاء يخوضونه، تفكير اللاعبين كله سيكون منصباً في هذه المباراة لن يكون هناك مجال للتفكير حتى بكيفية العودة للنادي، وإذا وجد مثل هذا النوع من التفكير إذا ستقرر العودة لناديك بصفتك بطلاً، لذلك لن يتسبب الإرهاق بأي مشكلة".

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في النهائي بعد إزاحة المنتخب الكاميروني، صاحب الأرض والجمهور، بعد مباراة عصيبة لم تحسم إلا في ركلات الترجيح، لتكون هذه ثالث مباراة له على التوالي يلعب فيها شوطيين إضافيين بعد مباراة ساحل العاج في دور الستة عشر ومباراة المغرب في الدور ربع النهائي.

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