شاهد.. ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون

المصدر: البيان

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اتجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري للاحتفال مع مهاجمه محمد شريف ومواساته بعد نهاية مباراة الكاميرون في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واحتضن كيروش محمد شريف من أجل احتواء غضبه، بعد تبديله في الوقت الإضافي، عقب دخوله الملعب بـ12 دقيقة فقط.

ودفع البرتغالي بنجم الأهلي في الدقيقة 105، قبل أن يخرجه ويشرك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 117، كي يساهم الأخير في تسديد ركلات الترجيح.



وبدت ملامح الغضب على وجه محمد شريف أثناء التبديل، فيما حرص زملاؤه على احتواء غضبه، وعلى رأسهم عمر كمال ومصطفى محمد ومحمود علاء.

خاااص - بالفيديو.. كيروش يحتضن محمد شريف بعد مباراة مصر والكاميرون 😍😍#ملعب_ONTime#كلنا_ورا_منتخب_مصر pic.twitter.com/zl1Bm9QwPL — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 3, 2022

وبلغ المنتخب المصري نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري الذي سجل له أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين، فيما سجل للكاميرون فينسنت أبو بكر وأضاع هارون موكودي وجيم سليكي وكلينتون نجي.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية حيث سيواجه نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل ، فيما سيلعب المنتخب الكاميروني مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.

وكان المنتخب السنغالي بدوره قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.

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