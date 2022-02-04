رسمياً..اتحاد الكرة المصري يتظلم من قرارات الحكم جاساما

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بتظلم ضد قرارات الحكم الغامبي "باكاري جاساما" في مباراة المنتخب ضد الكاميرون بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، وشدد على أن أداء الحكم وقراراته تؤكد وجهة نظر الاتحاد المسبقة في تخوفه من تعيينه منذ البداية.

وأوضح جمال علام رئيس الاتحاد انهم تقدموا بتظلم من قرارات الحكم جاساما الذي جاء آداؤه وقراراته في مباراة الكاميرون مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك.

وأشار علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الأفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل عام.

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