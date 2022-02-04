فيديو .. كوت ديفوار تحتفل في الشوارع بهزيمة الكاميرون من مصر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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خرجت أعداد كبيرة من جمهور كوت ديفوار في شوارع العاصمة ابيدجان بعد انتهاء مباراة مصر والكاميرون، احتفالاً بالفوز الذي حققه المنتخب المصري على صاحب الأرض منتخب الكاميرون في مشهد وثقته كاميرات بعض قنوات التلفزة المحلية الإفريقية، بحسب موقع "توب افريكان".

وجاءت الاحتفالات الصارخة للجماهير الإيفوارية بعدما حقق لها منتخب مصر أمنياتها بإقصاء المنتخب الكاميروني، حيث يتعامل جمهور كرة القدم في البلدين "الكاميرون وكوت ديفوار" بندية شديدة في التشجيع زيادة على ندية وتكافؤ المستوى والنتائج بين منتخبيهما.

ورغم خروج منتخب كوت ديفوار على يد "الفراعنة" في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الافريقية الحالية، إلا ان الجمهور الايفواري لم يتأثر كثيراً وأنصب اهتمامه على مباراة مصر والكاميرون على أمل خروج منتخب البلد المضيف "الكاميرون"، ولا ينسى الجمهور الايفواري "الهدية" التي قدمها لهم منتخب مصر قبل 16 عاماً في تصفيات كأس العالم 2006 حيث تأهل منتخبهم للمرة الأولى في تاريخه للمونديال بفضل تعادل مصر مع الكاميرون 1-1 في مباراة "تحصيل حاصل" لمصر في الجولة الأخيرة من التصفيات وكان منتخب الكاميرون هو الأقرب لبطاقة التأهل من المجموعة التي ضمت كوت ديفوار ومصر والسودان وليبيا وبنين.

كان الصراع على بطاقة المونديال مقتصراً على الكاميرون "20 نقطة" وكوت ديفوار "19 نقطة"، في الجولة الأخيرة خرج منتخب كوت ديفوار لمواجهة السودان، بينما لعب الكاميرون على أرضه وأمام جمهوره ضد مصر، وهو أمر يمنحه الأفضلية، المنتخب الإيفواري فاز على السودان 3-1، فيما فشل الكاميرون في الحفاظ على تقدمه وسقط في فخ التعادل مع مصر 1-1بفضل هدف قاتل سجله محمد شوقي في الدقيقة 79 لتنال كوت ديفوار تأهلاً تاريخياً للمونديال.

وسبق لـ كوت ديفوار إقصاء الكاميرون من الدور ربع النهائي في كأس افريقيا 2006 في مصر، قبل أن تخسر في النهائي أمام مصر بركلات الترجيح وجددت كوت ديفوار انتصاراتها على الكاميرون في نسخة 2015 بغينيا وفازت بهدف دون رد.

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