فيديو .. محمد صلاح يغني احتفالاً بالفوز على الكاميرون

المصدر: البيان

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نشرت الفنانة المصرية روبي، فيديو للاعبي منتخب مصر، وهم يحتفلون بالفوز على منتخب الكاميرون، خلال الساعات الماضية، وصعودهم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا.

وظهر لاعبو المنتخب داخل الباص عقب عودتهم من المباراة، وهم يغنون أغنية روبي الشهيرة «هوبا» ويتصدرهم اللاعب العالمي محمد صلاح وسط زملائه، ليتفاعل متابعو روبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويعلقون: «مين قدك.. صلاح والمنتخب بيغنوا هوبا».

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