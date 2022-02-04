عصام الشوالي يسخر من صامويل إيتو ويتغنى بنجوم منتخب مصر

المصدر: البيان

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سخر المعلق التونسي عصام الشوالي، معلق قنوات بي أن سبورتس، من تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني عقب خسارة من الأسود غير المروضة أمام الفراعنة في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكتب الشوالي على حسابه في تويتر: «صامويل ايتو يخسر الحرب امام الفراعنة، مضيفاً ألف مبروك لمنتخب مصر، ألف مبروك للشعب المصري الترشح للنهائي والعاقبة للكأس».

وأشاد المعلق الشهير بأداء منتخب الفراعنة قائلاً «لما يكون عندك مدرب فاهم... لما تملك لاعبين الواحد فيهم ممكن يلعب في أكثر من مركز... لما تكون الروح المعنوية حربية... لما يكون عندك روح واصرار وغيرة ووطنية صادقة تكون النتيجة خيالية.. منتخب مصر في أسبوع يزيح الكوت ديفوار... المغرب.. والكاميرون على أرضها».

واختتم: «البطولة على مرمى ماتش والنجمة الثامنة قريبة جدا.. مبروووووك لمصر والعرب.

وبلغ منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون وضرب موعدًا مع نظيره السنغالي مساء الأحد المقبل.

وتصدى الحارس محمد أبو جبل لركلتين ترجيحيتين ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 3-1 على الكاميرون صاحبة الضيافة بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بدون أهداف لتصارع السنغال على اللقب.

وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.

وكان أبو جبل الخيار الثاني في حراسة مرمى مصر وشارك اضطراريا بعد إصابة محمد الشناوي في دور 16.

وأصيب أبو جبل أمام المغرب ولم يكمل اللقاء السابق لكنه تعافى سريعا ليشارك اليوم.

كان من الممكن أن تسجل الكاميرون في الشوط الأول من ركلتين ركنيتين متتاليتين لكن ضربة رأس المدافع مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الدقيقة 18 وبعدها بدقيقة أهدر نفس اللاعب فرصة خطيرة بعد تعثر غريب أمام المرمى.

وأتيحت لمحمد صلاح أخطر محاولة لمصر بتسديدة مبكرة فوق المرمى.

واستغل نجم ليفربول تمريرة خاطئة لينفرد بالحارس أندريه أونانا الذي تقدم وأجهض الخطر بعد عشر دقائق من الشوط الثاني.

ورد صمويل جويه أوم بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لامست قائم الحارس أبو جبل الذي خضع للعلاج أكثر من مرة في اللقاء.

وتعرض البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر للطرد في الدقائق الأخيرة للاحتجاج على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي اعترض الاتحاد المصري على تعيينه قبل اللقاء.

وفي الشوط الإضافي الأول سدد صلاح كرة خطيرة بجوار القائم بعد تمريرة البديل رمضان صبحي.

وأفلت صبحي من الرقابة في نهاية الشوط الإضافي الثاني ومرر كرة عرضية خطيرة لكن لم تجد من يحولها للمرمى.

وعند اللجوء لركلات الترجيح تفوق أبو جبل في منع ركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي بينما سدد كلينتون نجي آخر ركلة خارج المرمى فيما أحرز فينسن أبو بكر الركلة الوحيدة الناجحة في البداية.

ومن مصر سدد أحمد سيد (زيزو) ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ثلاث ركلات ناجحة.

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