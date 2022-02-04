السيسي يهنىء الشعب المصري بالانجاز الأفريقي ويشيد بعزيمة اللاعبين التي لا تلين

المصدر: البيان

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هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بتأهل منتخب الفراعنة لكرة القدم للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المستحق أمس على منتخب البلد المستضيف الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال في سلسلة تغريدان عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أتوجه خالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين.

لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله.

شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم.

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