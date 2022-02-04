تصرّف راقٍ من "إيتو".. وإشادة مصرية

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قابلت بعثة المنتخب المصري تصرف النجم صمويل ايتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بعد انتهاء المباراة التي فازت فيها مصر على الكاميرون بركلات الترجيح وتأهلها إلى نهائي كأس افريقيا، بالإشادة والتقدير، حيث حرص ايتو على النزول للملعب والتوجه لبعثة مصر التي كانت تحتفل بالفوز الغالي، وقدم لهم التهنئة واحتضن ايتو الكابتن وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، في أرضية الملعب، وهنأه بالفوز وتحدث معه، مشيداً بما قدمه منتخب مصر طوال مشوار في البطولة.

كما حرص إيتو على تهنئة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، وتبادل معه الحديث حول أداء "الفراعنة" في البطولة بشكل عام.

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