مفاجأة.. مدرب مصر يطالب بتأجيل النهائي الأفريقي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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طالب الكابتن ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، بتأجيل نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبه ومنافسه السنغالي، إلى يوم الاثنين المقبل، بدلاً عن الأحد، كما هو مقرر.

وقال السيد في تصريحات مباشرة من الكاميرون في قناة "اون سبورت" المصرية، إن طلب التأجيل منطقي وحق قانوني لمنتخب مصر بسبب عدم تكافؤ الفرص في حال إقامة النهائي يوم الأحد، مشيراً إلى أن المنتخب السنغالي لديه يوم راحة زيادة عن منتخب مصر، حيث لعب نصف النهائي يوم الأربعاء بينما خاض منتخب مصر مباراته في اليوم التالي "الخميس" أمام الكاميرون، وفوق ذلك أن منتخب مصر خاض مباراته بأوقات إضافية وركلات ترجيح، مما يجعله أكثر حاجة للراحة والاستشفاء بعد الجهد الكبير الذي بذله طوال أكثر من 120 دقيقة.

وقال السيد إن الاتحاد الإفريقي قام يوم أمس بتعديل موعد مباراة المركزين الثالث والرابع لتلعب يوم السبت بدلاً عن الأحد وهذا يعني أن المواعيد المقررة مسبقاً ليست مقدسة ومن الممكن تعديلها كما حدث في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وأكد السيد أن مطالبته بالتأجيل هي رؤية حقيقية للجهاز الفني لمنتخب مصر ومن واجب الاتحاد الإفريقي أن ينظر في ذلك حتى يتيح الحد الأدنى لمنتخب مصر من وقت الراحة قبل المباراة النهائية.

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