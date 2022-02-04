ماذا قال ليفربول عن مواجهة صلاح وساديو ماني في النهائي الإفريقي؟

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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علق الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مواجهة نجميه الشهيرين محمد صلاح وساديو ماني، في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وغرد حساب ليفربول: "ساديو ماني ضد "مو" في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021"، نحن فخورون بكما كليكما",

كما نشر النادي الإنجليزي "بوستر" خاصا بهذه المناسبة تصدرته صورتان لـ محمد صلاح وساديو ماني.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم الأحد المقبل، وتأهل المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه بركلات الترجيح "3-1" على منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فيما تأهل منتخب السنغال إلى النهائي عقب فوزه على منتخب بوركينا فاسو 3-1 في نصف نهائي البطولة القارية.

ولعب صلاح وماني دوراً مؤثراً في مشوار منتخبيهما وكانت بصمتهما واضحة في الوصول للنهائي، وتتجه الأنظار نحوهما الأحد المقبل لرؤيتهما لأول مرة في هذا المشهد الإفريقي للظفر بكأس البطولة.

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