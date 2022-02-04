لاعبو الكاميرون يتبادلون الاتهامات في الملعب بعد فوز مصر

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لم ينتظر لاعبو المنتخب الكاميروني كثيراً بعد فوز المنتخب المصري عليهم بركلات الترجيح، وأخذوا يتبادلون الإتهامات بالتقصير فيما بينهم على أرض الملعب أمام شاشات التلفزة المحلية والدولية.

جاء ذلك بعد تصريحات كابتن المنتخب الكاميروني "فينسنت ابو بكر" الذي عبر عن خيبة أملهم الكبيرة وحمل زملائه المسؤولية واتهمهم بأن كل لاعب جاء ليلعب على مزاجه وقال في تصريحاته: "إنها خيبة أمل كبيرة لنا أن تنظم الكاميرون كأس إفريقيا للأمم ويتم إقصائها في نصف النهائي، أراد جميع لاعبي الفريق أن يفعلوا ما يريدون بمزاجهم وكانت هذه هي النتيجة، عندما نلعب بشكل جماعي فإننا نفعل أشياء جيدة عكس ما فعلناه اليوم".

تصريحات قائد المنتخب أغضبت زملائه كما عبر عن ذلك المهاجم الكاميروني "كارل توكو إيكامبي" الذي رد سريعاً على زميله فينسنت ابو بكر وقال له بصريح العبارة: "ليس من مسؤوليتك توجيه الاتهامات لزملائك" وأضاف: "إنها ليست وظيفتك بالتحدث عن اللاعبين، انا هنا ليس لأتناقش معك فيما تقوله ولكن توقفت في طريقة حديثك واتهاماتك الغريبة".

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