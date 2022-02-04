مصر ثاني منتخب يخوض أوقاتاً إضافية 3 مرات على التوالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أصبحت مصر ثاني منتخب يخوض أوقاتاً إضافية في 3 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية في ذات النسخة من كأس أمم إفريقيا "ضد ساحل العاج والمغرب والكاميرون" بعد ساحل العاج عندما حققت لقبها الأول في 1992.

وفازت مصر على المغرب في الوقت الإضافي في دور الـ 16 بنتيجة 2-1 وعلى ساحل العاج في ربع النهائي بركلات الترجيح 5-4 ثم على منتخب البلد المضيف الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح 3-1.

وتفوّقت مصر بركلات الترجيح 6 مرات في كأس إفريقيا أكثر من أي منتخب آخر بتاريخ البطولة.

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