لماذا كانت فرحة الجزائريين كبيرة بـ "أبو جبل" وتأهل مصر لنهائي كأس أفريقيا؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الجزائر فرحة عارمة بتأهل المنتخب المصري لنهائي كأس أفريقيا للأمم بعد تغلبه على المنتخب الكاميروني بضربات الترجيح.

وكانت فرحة الجزائريين مضاعفة لمساهمة الحارس محمد أبو جبل في صد ركلتين ترجيحيتين ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتصدى الحارس محمد أبو جبل لركلتين ترجيحيتين ليقود مصر للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على حساب الكاميرون صاحبة الضيافة أمس الخميس لتصارع السنغال على اللقب.

وخاضت مصر، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة وقليلة الفرص في ياوندي.

وكان محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احتفل بعقد قرانه شهر أبريل الماضي على ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019؛ الجزائرية أميرة سمارة يحيى.

وأميرة هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019، وتبلغ من العمر 30 عاما، وتنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمالي الجزائر.

تحصلت أميرة على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى انجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.

دخلت مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

تشارك أميرة في الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر، كما انخرطت فى جمعية خيرية تهتم بالرياضيين. وفى مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال إقامتها بعض الوقت في مصر واهتمامها بالشان الرياضي ودعمه.

تحب الرياضة وتهتم بها ومن هنا تعرفت على زوجها محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ونشأت بينهما قصة حب توجت بالزواج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز