الحرب يا إيتو ومصر لها.. الشوالي يوجه رسالة نارية للنجم الكاميروني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي رسالة نارية إلى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، قبل مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب عصام الشوالي "تغريدة" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس جاء فيها: "الحرب غدا يا إيتو.. ومصر لها" مرفقة بالعلم المصري.

ويواجه منتخب مصر اليوم في ياوندي بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في الدور نصف النهائي للنسخة الثالثة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية، نظيره منتخب الكاميرون الدولة المضيفة.

وبعد بلوغ «الفراعنة» نصف النهائي بالفوز على المغرب 2 - 1 بعد التمديد في مباراة تقدم خلالها الأخير قبل أن يسجل صلاح هدف التعديل ثم يمرر هدف التأهل لمحمود حسن «تريزيغيه»، وخلافاً لمصر التي واجهت منتخبين من العيار الثقيل في القارة السمراء في طريقها إلى دور الأربعة «كوت ديفوار والمغرب»، كان مسار الكاميرون المضيفة أسهل بكثير، إذ تخطت جزر القمر 2-1 في لقاء اضطرت فيه الأخيرة إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة وإشراك لاعب في مركز حراسة المرمى، لغياب الحراس الثلاثة بسبب كوفيد والإصابة، ثم غامبيا (2 - صفر).

وسيكون صلاح الذي سجل هدفين حتى الآن، متحفزاً إلى أقصى الحدود لتجاوز الكاميرون والثأر من الأسود، والتي نالت لقبها الأخير على حساب الفراعنة عام 2017، كذلك حصوله على فرصة الفوز باللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته مع المنتخب والتي بدأت 2011.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز