طائرة "درون" تتجسس على تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

المصدر: البيان

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أوقف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبات المنتخب أكثر من مرة والذي يستعد لمواجهة الكاميرون غداً في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث لاحظ مدرب المنتخب المصري وجود طائرة " درون" تحلق فوق المنتخب بصورة متكررة.

وقالت وسائل إعلام مصرية أن الجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" قرر إيقاف المران خوفا أن يكون الأمر تجسسا على المران لصالح منتخب الكاميرون قبل المواجهة بينهما غدا الخميس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وكشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لموقع " في الجول"، سبب ظهور طيران طائرة مسيرة "درون" فوق مران منتخب مصر، وقال المصدر "سبب وجود الطائرة هو التمشيط الأمني بمحيط ملعب أوليمبي".

وأكمل "مران منتخب مصر، ونظيره الكاميروني، كانا في نفس الوقت، ولابد من متابعة الأمن للتدريب للحفاظ على سلامة الجميع".

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي في العاصمة ياوندي.

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