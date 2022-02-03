السنغال تحطم آمال بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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بلغ المنتخب السنغالي المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 / 1، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق عبده ديالو في الدقيقة 70، قبل أن يضيف إدريسا جانا جاي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81 سجل بلاتي توري هدف بوركينا فاسو الوحيد، لكن ساديو ماني نجح في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة ،سيلتقي المنتخب السنغالي يوم الأحد المقبل مع الفائز من المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بين مصر والكاميرون والتي تقام غدا الخميس.

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