التاريخ يرجح كفة مصر على الكاميرون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يرجح التاريخ كفة المنتخب المصري على نظيره صاحب الأرض منتخب الكاميرون، قبل مواجهة في الحادية عشر من مساء غدٍ الخميس، بتوقيت الإمارات، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وتحمل مواجهة الغد بين مصر والكاميرون، على ملعب أوليمبي بياوندي، القرم 11، ولم يتواجه أي منتخبان أكثر منهما في تاريخ البطولة، وفازت مصر في 3 من آخر 4 مباريات بينهما في كأس الأمم الإفريقية، وخسرت مباراة واحدة، وسجلت خلالها 9 أهداف، بعد أن كانت قد سجلت هدفين فقط في 6 مواجهات قبل ذلك في البطولة الأفريقية، وفازت خلالها في مباراة واحدة، وتعادلت مباراتين، وخسرت 3 مباريات، وتأهلت الكاميرون 7 مرات إلى نهائي البطولة القارية، وتتفوق عليها مصر، والتي وصلت إلى 8 مباريات نهائية لكأس الأمم الأفريقية.

فيما تكشف الإحصائيات، أن منتخبات الدول المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية، ودعت من الدور نصف النهائي في 3 من آخر 5 مباريات، وآخر منتخب مستضيف وصل للمباراة النهائية، كان المنتخب المصري عندما تفوق على السنغال 2-1 في 2006.

ووفقاً لأرقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، منذ نسخة 2017، لم يساهم أي لاعب في إحراز أهداف بكأس الأمم الإفريقية أكثر من محمد صلاح.

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