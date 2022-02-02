ايتو يدفع تكاليف علاج مشجع صدمته نتائج منتخبه

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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بادر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صمويل ايتو بدفع تكاليف علاج المشجع الزيمبابوي "ألفين زاكاتا" الذي نقل إلى إحدى المستشفيات الخاصة نتيجة تأثره بنتائج منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية، خيث حضر "زاكاتا" خصيصاً من بلده لتشجيع منتخبه وهو على أمل لتحقيق نتائج جيدة تؤهله على الأقل للتأهل للدور الثاني ولكن كانت صدمته كبيرة بعد الخسارة أولاً من السنغال 0-1 ثم من مالاوي 1-2، فلم يتحمل قلبه سقط مغشياً عليه ليتم نقله للمستشفى حتى تعافى من مشاكل في القلب، وشاءت الظروف أن يفوز المنتخب الزيمبابوي في مباراته الثالثة على غينيا 2-1، ولكن تُغير النتيجة من ترتيبه في المركز الأخير للمجموعة الثانية التي تأهلت منها منتخبات السنغال وغينيا ومالاوي.

وبقي المشجع "زاكاتا" في المستشفى أكثر من 10 أيام، وعبر عن شكره على تصرف رئيس الاتحاد الكاميروني واهتمامه بمتابعة حالته الصحية وتكفله بدفع فاتورة المستشفى.

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