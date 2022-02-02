كيروش يرد على ايتو ويذُكره بضحايا استاد الكاميرون

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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رد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري على تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، قبل ساعات قليلة من المواجهة التي تجمع منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية، جاء ذلك عندما حرص كيروش على لقاء وسائل الاعلام قبل بداية تمرين المنتخب مساء الثلاثاء في أحد الملاعب الفرعية لاستاد ياوندي.

وقال كيروش في تصريحات نقلها أحد المراسلين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "كرة القدم لا يمكن أن تكون حربًا"، وأضاف المدرب البرتغالي البالغ من العمر 68 عامًا: "الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب"، وذلك في إشارة للفاجعة التي شهدتها البطولة بمصرع 8 مشجعين على هامش محاولة دخول ملعب ياوندي لمتابعة لقاء الكاميرون وجزر القمر في ثمن النهائي.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله بعد تأهل الكاميرون للدور نصف النهائي، يظهر فيه صامويل إيتو وهو يحمس لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة نصف نهائي كأس الأمم، مُشبهًا اللقاء المقبل بـ "الحرب".

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