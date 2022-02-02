لماذا احتجت مصر على تعيين الحكم بكاري جاساما؟

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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مواقف عديدة كشف عنها الاعلام المصري وراء اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الحكم الغامبي بكاري جاساما، حكماً لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية، أهمها تأثيره على نتيجة المباراة التي خسرتها مصر في انطلاقة مشوارها بالبطولة أمام نيجيريا بعد أن تقاضى عن ركلة جزاء لصالح اللاعب أحمد زيزو، بحسب ما أكده الخبير التحكيمي رضا البلتاجي: "زيزو تعرض للعرقلة بشكل واضح من لاعب نيجيريا داخل منطقة جزاء المنافس وبكاري جاساما افتقد الشجاعة وكان لابد أن يتم إبلاغ الحكم من تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لأحمد السيد زيزو".

وكشف الاعلام المصري عن مواقف أخرى غير مأمونة لهذا الحكم رغم الانتصارات التي تحققت في مباريات أدارها للمنتخب وفرق مصرية، حيث وقع في أخطاء "كارثية" على حد توصيف بعض الصحف والمواقع المصرية، وكانت أكثر "كوارث" جاساما عندما ألغى هدف صحيح لفريق الوداد في مرمى الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتبين بعد ذلك أن تقنية الفيديو معطلة، وتحولت المباراة إلى فوضى عارمة بسبب رفض جاساما احتساب هدف الوداد الصحيح، ونزل أحمد أحمد رئيس "الكاف" وقتها إلى أرضية الملعب لتهدئة الأمور، ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة بسبب ظلم الحكم الغامبي، ليطلق جاساما صافرة اللقاء بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2019.

وسبق لـ "جاساما" أن أدار مباراة مصر التاريخيه أمام الكونغو، في تصفيات كاس العالم 2018، على ملعب الجيش ببرج العرب وانتهت بتأهل "الفراعنة" للمونديال، وكان جاساما شاهدا على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في نسخة 2013، كما أدار إياب المباراة النهائية أمام أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0، عقب التعادل ذهابا بنتيجة 1-1، في المقابل، كان جاساما شاهدا على خسارة الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا 2017، حيث أدار إياب النهائي أمام الوداد المغربي، المباراة انتهت بفوز الوداد بهدف نظيف، ليُتوج الفريق المغربي باللقب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وبعد المباراة، تعرض جاساما لهجوم قوي من قبل لاعبي الأهلي وجماهيره، حيث اتهموه بتعمد إبعاد الفريق عن التتويج باللقب.

وأدار جاساما عدة مباريات لنادي الزمالك، أبرزها مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ورغم فوز الزمالك في مباراة برج العرب بهدف دون رد، إلا أن الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 0-3 قادته لخسارة البطولة، ولعل أشهر المباريات الأخرى التي أدارها بكاري جاساما للزمالك، مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015، ضد النجم الساحلي، وقام الحكم الغامبي بطرد علي جبر، مدافع الزمالك، في الدقيقة الرابعة من المباراة ليحرم "الأبيض" من ريمونتادا تاريخية، فرغم فوز الزمالك 3-0، ودع البطولة بسبب الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 1-5.

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