عاقب صلاح وكيروش .. كاف يوقع عقوبات صادمة على منتخب مصر

المصدر: البيان

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وقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبات قاسية على منتخب مصر بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب في دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الاتحاد الأفريقي وقع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد صلاح قائد الفراعنة بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المغرب، بالإضافة إلى توقيع عقوبة على مروان داوود بالإيقاف مباراتين، بينما تم إيقاف المدرب المساعد في منتخب مصر روجر 4 مباريات.

فيما تلقى منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها 40 ألف دولار بسبب الأحداث التي نشبت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس.

وعقدت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعاً اليوم لحسم عدد من الأحداث التي شهدتها مباريات دور ربع نهائي أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس على ملعب "باول بيا"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا وتستمر حتى السادس من فبراير الجاري بسبب الإصابة التي لحقت به في اللقاء الماضي.

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