احتجاج مصري على اختيار الغامبي غاساما لإدارة المباراة أمام الكاميرون

المصدر: د ب أ

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قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) على قرار تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة المباراة أمام الكاميرون بعد غد الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم للكاف عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.

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