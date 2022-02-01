مصر والكاميرون.. التاريخ يرجح كفة «الفراعنة»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضرب المنتخب المصري، موعداً لملاقاة المنتخب الكاميروني، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وصعد المنتخبان إلى هذا الدور، بعد أن فاز «الفراعنة» على المغرب، بينما نجح «أسود» الكاميرون في إقصاء منتخب غامبيا، في الدور ربع النهائي.

وتتسم مواجهة «الفراعنة والأسود» بالقوة والحماس وتحمل العديد من الذكريات عند جمهور الكرة الأفريقية، خصوصاً في بطولة كأس الأمم، حيث يعد المنتخب الكاميروني هو أقرب منافس لمنتخب مصر في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، حيث يمتلك «الفراعنة» سبعة ألقاب مقابل خمسة «للأسود».

كما أن المنتخبين التقيا في نهائي كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات، في نسخ أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب على حساب الأسود في نسختي عامي 1986، و2008، بينما توج الكاميرون بلقب نسخة عام 2017.

وتواجه منتخبا مصر والكاميرون 10 مرات خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، كان أولها في نسخة العام 1984 التي أقيمت في ضيافة كوت ديفوار، وفي هذه المواجهات، حقق المنتخب المصري الانتصار في 5 مرات، وخسر في أربع مباريات، بينما جاء التعادل في مباراة واحدة.

وكانت أول مواجهة بين المنتخبين في أمم أفريقيا في نسخة العام 1984، وفازت مصر بهدف في دور المجموعات، قبل أن يتعادلا سوياً في نهائي نسخة العام 1986 التي أقيمت في مصر ونجح منتخب مصر في حسمها بركلات الترجيح.

وحقق منتخب الكاميرون الفوز في ثلاث مباريات متتالية، في دور المجموعات في نسخ أعوام 1988 و1996 و2002 على التوالي، قبل أن يتعادلا سلبياً من دون أهداف في دور المجموعات في نسخة العام 2004، وعاد التفوق لمنتخب مصر مجدداً، بعد الفوز في دور المجموعات بنسخة العام 2008، قبل تكرار الفوز بهدف في النسخة نفسها في نهائي البطولة التي توج بها الفراعنة، ثم الانتصار في ربع نهائي نسخة 2010، وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين في نهائي نسخة 2017 العام التي تفوق فيها الأسود بهدفين مقابل هدف.

وبصفة عامة تواجه المنتخبان من قبل في 27 مناسبة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 15 مباراة، بينما حسم التعادل 6 لقاءات، وكان الانتصار من نصيب الكاميرون في 6 مواجهات.

من جانبه، حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على توجيه رسالة للاعبي الفراعنة، قبل مواجهة الكاميرون، وقال كيروش للاعبيه، عبر حسابه على «تويتر»: «لقد وصلنا إلى نصف النهائي بسبب التزامكم وتضحياتكم، من أجل قميص الفريق المصري». وأضاف: «أثق أنكم فزتم بمزيد من الاحترام من جمهوركم الحقيقي، من خلال أسلوبنا المتواضع والطموح. بينما يستمر الآخرون في الحديث، نواصل السير نحو أهدافنا وأحلامنا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز