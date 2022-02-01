حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا

المصدر: البيان

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زعمت تقارير إعلامية كاميرونية إصابة نجم منتخب مصر محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مواجهة منتخب "الأسود غير المروضة" بعد غد الخميس في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وذكرت صحيفة "afrique55"، أن صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته "إيجابية" قبل خوض اللقاء المرتقب.

ولكن مصدرا مسؤولاً في منتخب مصر، نفى هذه الشائعات المتداولة.

وأكد المصدر، أن لاعبي منتخب مصر خضعوا لمسحة كورونا أمس الاثنين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لمحمد صلاح وجميع اللاعبين.

وكان صلاح، تألق بشكل لافت في المباراة الأخيرة لمنتخب مصر ضد المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث سجل هدفا وصنع آخر ليقود "الفراعنة" للفوز على "أسود الأطلس" 2-1، وبلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

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