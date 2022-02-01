منتخب مصر يحتاط لـ "كورونا الكاميرون" بالفحص في معمل خاص

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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احتاط المنتخب المصري للفحوصات الطبية لـ "كورونا" قبل مواجهة نظيره الكاميروني مساء الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بإجراء فحص في أحد المعامل الخاصة يوم الإثنين وجاءت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بحسب ما أوضحه الإعلامي سيف زاهر في قناة "اون سبورت" وجاءت نتيجة هذه الفحوصات قبل أقل من 24 ساعة من المسحة الطبية الرسمية المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي دار حولها جدل كثيف بسبب النتائج السلبية للمنتخبات المنافسة قبل مواجهاتها للكاميرون وكان ابرزها منتخب جزر القمر الذي أضطر لإشراك مدافع في مركز حارس مرمى أمام الكاميرون بعد أن أقصت نتائج "كورونا" أكثر من 11 لاعبا قبل المباراة بينهم حراس المرمى الأصليون.

وتترقب البعثة المصرية مساء الثلاثاء نتيجة المسحة الرسمية بكثير من الاطمئنان بعد عملية التحوط التي تمت في أحد المعامل الخاصة.

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