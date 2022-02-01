كشف المنشطات يبرئ حارس منتخب مصر من الاعتداء على رئيس الاتحاد المغربي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم مسؤولو منتخب مصر دليل براءة محمود جاد الحارس الرابع للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا من اتهامات الاعتداء على فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عقب مباراة الفريقين في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وأكد مسؤولو منتخب مصر للجنة المنظمة للبطولة أن الحارس محمود جاد تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات عقب المباراة ولم يتواجد من الأساس في المنطقة التي شهدت المناوشات بين لاعبي الفريقين، والتي أخذت أكبر من حجمها في وسائل الإعلام.

وتلقت بعثة منتخب مصر في الكاميرون إخطاراً من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، بفتح تحقيق رسمى في الأحداث التي تلت مباراة الفراعنة أمس أمام المغرب، ونشوب مشادات بين لاعبى الفريقين، بعد الفيديوهات التى انتشرت مؤخراً للاشتباكات بين لاعبى الفريقين.

من ناحية أخرى، طلب مسئولو منتخب مصر من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون مجدداً تغيير فندق الإقامة فى مدينة ياوندى الكاميرونية، خاصة بعد مغادرة أكثر من منتخب للبطولة، بجانب سوء حالة الفندق الذي يقيم فيه الفراعنة حالياً.

وينتظر مسؤولو المنتخب المصري رد اللجنة المنظمة على الطلب للمرة الثانية، خاصة أن منتخب المغرب كان يقيم فى فندق 5 نجوم بمدينة ياوندى قبل المباراة أمام الفراعنة، بينما كان المنتخب يقيم في فندق متواضع للغاية، ما أثار حفيظة الجهاز الفني للفراعنة.

ويخوض المنتخب المصري بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، ملحمة كروية جديدة عندما يلتقى نظيره الكاميرونى، صاحب الأرض والجمهور، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويبتسم التاريخ للفراعنة أمام أسود الكاميرون فى إجمالى المواجهات المباشرة التى جمعت المنتخبين، حيث التقى المنتخبان من قبل خلال 27 مباراة فى جميع البطولات سواء القارية أو الودية، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز فى 15 مباراة، فيما فازت الكاميرون فى 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً فى مباريات المنتخبين خلال 6 لقاءات أخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز