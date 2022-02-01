منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الكاميرون

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة المدافع أحمد حجازي بتمزق في أوتار الضامة، وخروجه من حسابات المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وتعرض حجازي للإصابة في الشوط الأول من مواجهة المغرب (2-1)، الأحد الماضي في ربع النهائي، وغادر الملعب بين الشوطين.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل".

وسيغيب حجازي بالتالي عن مباراة مصر ضد الكاميرون المرتقبة بعد غد الخميس، في الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا، ولن يشارك أيضا في المباراة النهائية حال تأهل "الفراعنة".

يذكر أن حجازي البالغ من العمر 31 عاما، هو أحد أهم ركائز المنتخب المصري في السنوات الأخيرة، وشارك في جميع مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية الحالية، ولعب 45 دقيقة أمام المغرب قبل أن يخرج مصابا.

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