حراس منتخب مصر بالكاميرون.. أبوجبل يشارك في التدريبات والشناوي يواصل العلاج

المصدر: رويترز

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شارك محمد أبوجبل؛ الحارس الثاني لمنتخب مصر، في التدريبات أمس الاثنين فيما واصل الحارس الأساسي محمد الشناوي تدريباته العلاجية استعدادا لمواجهة الكاميرون في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم الخميس المقبل.

وأدى المنتخب المصري تدريباته على فترتين تضمنت الأولى تدريبا بدنيا واستشفائيا في مقر الإقامة، فيما أدى تدريبه المسائي على الملعب الفرعي لاستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبدأ المنتخب المصري الفائز باللقب القاري سبع مرات استعداداته للقاء أصحاب الأرض في قبل النهائي على استاد أولمبي في ياوندي.

وشارك كافة اللاعبين في التدريبات باستثناء المدافع أحمد حجازي، الذي تأكد غيابه عن باقي مباريات البطولة بعد إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة.

وأدى أبو جبل، الذي أصيب خلال مباراة المغرب وخرج من الملعب، في التدريبات الصباحية الاستشفائية بعد أن أكدت الأشعة التي خضع لها إصابته بإجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من التدريب المسائي بينما يواصل الشناوي برنامجه العلاجي بعد إصابته خلال مباراة ساحل العاج في دور الستة عشر.

كما أجرت بعثة المنتخب المصري مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الاجراءات الاحترازية وجاءت جميع نتائجها سلبية.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية أمس الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

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