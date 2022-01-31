صامويل إيتو يحث منتخب الكاميرون على مواجهة مصر بعقلية الحرب

المصدر: البيان

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وجه صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم رسائل نارية للاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة مصر، وحثهم على التأهّب للمباراة في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية، "كالاستعداد للحرب".

وقال صامويل إيتو، خلال جلسة خاصة جمعته مع لاعبي منتخب الكاميرون قبل مواجهة نظيره المصري في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا: "كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب".

وتابع إيتو المهاجم السابق لفريق برشلونة: "هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث".

وكان منتخب الكاميرون قد تأهل إلى الدور نصف النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، على حساب نظيره الغامبي، عقب فوزه عليه بهدفين من دون رد، في الدور ربع النهائي.

في حين تأهل منتخب مصر على حساب نظيره المغربي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب أحمدو "أهيدجو" بالعاصمة ياوندي.

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