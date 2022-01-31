حكيمي: سنواصل الصراع من أجل مقعد المونديال

المصدر: البيان

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وجه أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان، رسالة لعشاق نسور قرطاج بعد توديع بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والمقامة في دولة الكاميرون.

وكتب حكيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «فخور جدا بقتالية المجموعة في كأس إفريقيا».

وواصل «من الصعب جدا تقبل مرارة الإقصاء لكننا سنواصل الصراع من أجل إرضائكم وتحقيق نتائج توازي انتظاراتكم.

وأتم «الآن نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى لضمان مقعد في المونديال، ديما المغرب».

وكان منتخب المغرب قد ودع بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 عقب الخسارة أمام منافسه منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الدور ربع النهائي.

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