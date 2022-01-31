ماذا قال المعلق الجزائري حفيظ دراجي بعد فوز منتخب مصر على المغرب؟

المصدر: البيان

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أكد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، أن منتخب مصر أثبت أن الفوز على كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم لم يكن صدفة.

وكتب دراجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «100 مليون مبروك لشعب مصر وجماهير مصر ومنتخب مصر التأهل المستحق إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، مضيفا اليوم أكدوا بأن فوزهم على كوت ديفوار لم يكن صدفة، وبأن مصر المواعيد الكبرى دائما ما تكون كبيرة».

واختتم المعلق الرياضي: «برافو مصر وهاردلك للمنتخب المغربي وجماهيره».

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المغربي بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 100.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب كوت ديفوار 5 / 4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي

فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ثم فاز على مالاوي 2 / 1 في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على جامبيا 2 / صفر.

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