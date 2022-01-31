"كاف" يوثق لقاء محمد صلاح وساديو ماني بعد فوز مصر

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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اهتم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باللقاء العابر لنجمي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني بعد انتهاء مباراة مصر والمغرب وقبل انطلاقة مباراة السنغال وغينيا الاستوائية في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية، حيث حرص قائد المنتخب المصري محمد صلاح وزميله في ليفربول نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني على التقاط صورة تذكارية، عقب فوز مصر على المغرب 2-1.

ونشر الحساب الرسمي لـ "كاف" صورة الثنائي وكان ماني يستعد لخوض مباراة منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية وفازت فيها السنغال 3-1، وهي النتيجة التي ضمنت تواجد نجمي ليفربول في نصف النهائي مع احتمال تواجدهما في النهائي الإفريقي للمرة الأولى.

ووفقا لموقع "سوفا سكور" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية نجح محمد صلاح في الحصول على أعلى تقييم في المباراة بثماني درجات.

ووضح دور محمد صلاح الهجومي في فوز منتخب مصر بالمباراة التي استطاع من خلالها الفريق في التأهل إلى دور نصف نهائي البطولة القارية.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مساء الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي، فيما سيواجه منتخب السنغال منافسه البوركيني.

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