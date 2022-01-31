تحذير من عمرو أديب قبل مباراة مصر والكاميرون

المصدر: البيان

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حذر الإعلامي عمرو أديب من خطورة تولي حكم غير محايد إدارة مباراة مصر والكاميرون المقبلة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "مباراة الكاميرون القادمة مش عارف هيحصل فيها إيه، يجيبولنا حكم من برا."

وأضاف: "دي بطولة الكاميرون وعلى أرضها ومع جمهورها، وإيتو قاعد عشان الكاميرون تاخد البطولة، وبقول من دلوقتي لاتحاد الكرة، نبعت ونقول عايزين كل الحياد، لإن الحكم كان من أسوأ ما يمكن في مباراة المغرب، ويوم الكاميرون ممكن يبقى من أسوأ ما يمكن."

وعلق عمرو أديب على أداء محمد صلاح قائلا: "محمد صلاح بطل أسطوري بيعمل حاجة تاريخية، ويقدر يغير مقاليد الشيء اللي بيجري قدامك، الجول الأول ثم الأسيست في الجول الثاني."

وتابع: "هذا اللاعب الموهوب فارق معانا من النص. لياقة بدنية مرعبة، وكل الماتشات انضرب فيها، والنهاردة انضرب لما قال يا كفى، ورغم ذلك يقع ويقف تاني، يتعور ويزك ويكمل تاني."

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المغربي بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 100.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب كوت ديفوار 5 / 4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي

فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ثم فاز على مالاوي 2 / 1 في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على جامبيا 2 / صفر.

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