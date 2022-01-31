قائد أسود الأطلس يكشف سبب الخسارة أمام الفراعنة

المصدر: وكالات

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كشف رومان سايس قائد منتخب المغرب سبب خسارة أسود الأطلس أمام منتخب مصر في المباراة التي جمعت المنتخبين، أمس الأحد (30 يناير)، على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة ياوندي، في ربع نهائي بطولة أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وقال سايس، بعد نهاية المباراة "رغم الإقصاء فأنا فخور بجميع اللاعبين بدون استثناء، لقد قدموا كل ما لديهم وبجزئيات بسيطة انتهت رحلتنا اليوم، وما أريد أن أؤكده لكم، لقد قدمنا أقصى ما لدينا وكنا نرغب بشدة في إسعادكم باللقب، لكن هذه هي كرة القدم… نحس بخيبة أمل كبيرة. باسم جميع اللاعبين، أعتذر للشعب المغربي، الذي كان يستحق الأفضل".

ومن جهته، قال ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي: "كنا نستطيع التسجيل في آخر المباراة ولكن ذهبنا للأشواط الإضافية جاءتنا كُرة مُباغتة تْصْيّْدْنا لها… هذه هي كرة القدم، ولابد أن نستفيد من الأخطاء لمواجهة المستقبل بمعنويات أكثر وخبرة أكبر".

وأضاف حارس إشبيلية الإسباني: “المواجهة كانت متكافئة، جزئيات بسيطة هي من أحدثت الفارق، أهنئ اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في المباراة وكيفية تعاملهم معها، ولابد من مواصلة العمل حتى نتحسن أمام الكونغو الديمقراطية ونكون في جاهزية أكبر ونتأهل لكأس العالم”.

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