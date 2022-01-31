كيروش يكشف عن طريقته لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي

المصدر: البيان

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كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن طريقة لعب الفراعنة في المواجهة المقبلة أمام الكاميرون، مساء الخميس المقبل على ملعب أولمبي، في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الكاميرون منتخب قوي جدا وتنافسي، وأفضل أسلوب لمواجهته هو الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة".

وأثنى كيروش على لاعبي المنتخب، موضحا أنهم أداروا المباراة جيدا، ونجحوا في العودة مرة أخرى بعد التأخر في النتيجة، رغم تلقي هدفا مبكرا.

وتابع: "مصر والمغرب قدما مباراة مميزة للغاية، لكن كان يجب أن يتأهل فريق واحد إلى نصف النهائي".

ولفت إلى حدوث سوء فهم تسبب في غيابه عن المؤتمر الصحفي أمس السبت قبل مباراة المغرب، مختتما: "عندما اكتشفنا الخطأ الذي حدث، كان الوقت تأخر للغاية ونعتذر عن ذلك".

وفاز منتخب مصر على حساب المغرب (2-1)، اليوم الأحد، في ربع النهائي، بعد مباراة امتدت للشوطين الإضافيين.

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