وفاة مشجع مغربي بعد الهدف الثاني لمنتخب مصر

المصدر: البيان

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توفي مشجع مغربي عقب إحراز منتخب مصر للهدف الثاني في شباك منتخب بلاده، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين الشقيقين على استاد أحمدو أهيدجو، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ووفقا لموقع «كيفاش» المغربي، فإن مشجعًا مغربيًا لقي مصرعه عقب الهدف الثاني لمنتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا.

وأوضح التقرير المغربي، أن وفاة المشجع المغربي، جاءت بسبب سكتة قلبية عقب هدف محمود حسن تريزيجيه، في مرمى ياسين بونو حارس مرمى أسود الأطلس.

وكشف الموقع المغربي، أن المسن الذي لقى مصرعه كان يشاهد المباراة في أحد مقاهي مدينة شيشاوة بضواحي مراكش، وتوفي عقب الهدف الثاني لمصر، حيث اعتقد أصحاب المقهى أنه نائم.

وأشار إلى أن أصحاب المقهى لم يتنبهوا للأمر إلى بعد نهاية المباراة بفترة، رغم أنه توفي عقب هدف مصر الثاني الذي جاء في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الكاميرون، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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