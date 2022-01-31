المنتخب السنغالي يفوز على غينيا الاستوائية ويتأهل لقبل نهائي كأس أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لحق المنتخب السنغالي بركب المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على منتخب غينيا الاستوائية 3 / 1، اليوم الاحد في دور الثمانية من البطولة المقامة حاليا بالكاميرون.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدف سجله فامارا دييدهيو في الدقيقة 28، وتعادل جانيك بويلا سام لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 57، ثم سجل شيخو كوناتي الهدف الثاني لمنتخب السنغال في الدقيقة 68، قبل أن يسجل إسماعيلا سار الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وتأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية، ثم تغلب على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) 2 / صفر في دور الـ16.

في المقابل تأهل منتخب غينيا الاستوائية لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب مالي 6 / 5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلتقي المنتخب السنغالي في الدور قبل النهائي مع منتخب بوركينا فاسو، الذي تغلب على المنتخب التونسي 1 / صفر، يوم الأربعاء المقبل.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز