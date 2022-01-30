عين الحسود تضرب حراس "الفراعنة" والإصابة السابعة مشكلة المصريين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ضربت "عين الحسود"، حراس مرمى المنتخب المصري، بعد تعرض محمد أبو جبل، الحارس الثاني لـ"الفراعنة"، لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة من مباراة منتخب بلاده ونظيره المغربي مساء اليوم، ضمن الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون.

وسقط أبو جبل، أكثر من مرة خلال المباراة، ورفض مغادرة الملعب حتى نهاية الوقت الأصلي، وأضطر في النهاية، إلى تنفيذ تعليمات الجهازين الفني والطبي، قبل انطلاق الوقت الإضافي الأول، ليشارك بدلاً منه الحارس الثالث محمد صبحي لاعب نادي فاركو.

وشارك أبو جبل الملقب بـ"جاباسكي"، بديلاً أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي، بديلاً للحارس الأساسي محمد الشناوي لاعب الأهلي القاهري، والذي تعرض أيضاً للإصابة خلال المباراة، وتألق أبو جبل، في التصدي لتسديدة خطيرة خلال المباراة، كما تصدى لركلة ترجيحية، كانت السبب في فوز مصر، ووصولها إلى لقاء المغرب اليوم.

وعقب المباراة، تحدث الجميع عن تألق حارس الزمالك، والذي أصبح بين "عشية وضحاهاً"، بطلاً في عيون عشاق الكرة المصرية، لتصيبه "عين الحسود"، ويصاب في مباراة اليوم، ويبدو أنه سيغيب والشناوي، عن لقاء الكاميرون الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي.

ولكن أثبت صبحي خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها أمام المغرب، أنه لا يقل نجومية عن زميليه، وسيكون معه على مقاعد البدلاء الحارس الرابع محمود جاد لاعب أنبي، والطريف في الأمر، أن كيروش مدرب مصر، تعرض لانتقادات حادة قبل البطولة الأفريقية، لاختياره 4 حراس مرمى في قائمة "الفراعنة"، إلا أن البطولة اثبتت صحة وجهة نظره، مع إصابات كورونا الكثيرة خلال البطولة، والتي أجبرت جزر القمر، على وضع مدافع في مركز "حماية العرين".

وبعيداً عن مركز حراسة المرمى، سيواجه المنتخب المصري مشكلة أكبر، بعد تعرض مدافعه أحمد حجازي، للإصابة في الشوط الأول أمام المغرب، ومغادرته للملعب، لتكون الإصابة السابعة بشكل عام لـ"الفراعنة" في البطولة، بعد إصابة أكرم توفيق وأحمد فتوح أمام نيجيريا، ومحمود الونش أمام غينيا بيساو، ومحمد الشناوي وحمدي فتحي أمام كوت ديفوار، وأبو جبل أمام المغرب أيضاً.

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