اشتباك عنيف بين لاعبي مصر والمغرب بعد نهاية المباراة "فيديو"

المصدر: وكالات

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شهدت نهاية مباراة مصر والمغرب، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، اشتباكات بين اللاعبين عند غرفة الملابس، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونشر موقع «le360» المغربي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اشتباك بين أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري وياسين بونو حارس المغرب عند غرفة الملابس».

وتدخل عصام الحضري مدرب حراس المنتخب المصري ووائل جمعة مدير الكرة، من أجل إنهاء الإشتباك بين المنتخبين.

وشهدت مباراة مصر والمغرب، إصابة الثنائي محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري وأحمد حجازي مدافع الفراعنة بشد في عضلة الضامة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر مع الكاميرون في التاسعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا.

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