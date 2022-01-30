التهاني تنهال على المنتخب المصري بعد الوصول لقبل نهائي كأس أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري بالروح والأداء الرجولي الذى قدمه منتخب بلاده في مباراته أمام منتخب المغرب ،اليوم الأحد، في دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتأهل إلى الدور قبل النهائي، ومواجهة منتخب الكاميرون.

وقال صبحي في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الاحد إنه تواصل هاتفيا مع بعثة منتخب بلاده وقدم التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني على أدائهم المميز، وإصرارهم على تحقيق الفوز، وتقديم مباراة قوية تليق بمكانة وتاريخ كرة القدم المصرية، وإدخال السعادة على قلوب الجماهير المصرية التي تنتظر من منتخبها الوطني المزيد من الإنجازات.

وأضاف أن الجميع الآن بات ينتظر تحقيق المنتخب الوطني للقب البطولة التي تعد أكبر بطولة في كرة القدم على مستوى القارة، واستعادة أمجاد الكرة المصرية، مشيراً إلى أن دعم الجماهير المصرية للمنتخب كان بمثابة كلمة السر التي أدت إلى تطور أداء المنتخب.

وأوضح :"ما قدمه المنتخب المصري من أداء في مباراة كوت ديفوار الماضية ومباراة المغرب اليوم يستحق كل الإشادة والاحترام والتقدير، وهو الأمر الذى يجعلنا جميعاً نفتخر بمنتخبنا الذى يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين سواءً في أنديتهم الأوروبية أو المحلية".

كما حرصت اللجنة الأولمبية المصرية على تهنئة المنتخب بالصعود للدور قبل النهائي.

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي اليوم الاحد أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة حرص علي تقديم التهنئة للمنتخب الأول لكرة القدم والجماهير المصرية بعد النجاح في التأهل للدور قبل النهائي من البطولة.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تهنئته للاعبي منتخب الفراعنة والجهاز الفني ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على هذا المشوار الناجح والمميز للمنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وعلى الروح العالية والإصرار الذي ظهر على أداء لاعبي المنتخب في مباراة اليوم والذي يأتي ضمن الأداء الرجولي والمميز للمنتخب في البطولة الحالية.

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للمنتخب استمرار المشوار الناجح والفوز على الكاميرون في مباراة الدور قبل النهائي المقرر لها يوم الخميس القادم وأن يواصل المنتخب مشواره بنجاح ويحقق طموحات وآمال الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليا.

كما حرص محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تهنئة منتخب الفراعنة بالتأهل.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية لقناة صدي البلد اليوم الأحد، إن لاعبي المنتخب المصري قدموا مباراة جيدة، وعادوا من بعيد .

وأضاف :"أهنئ كارلوس كيروش المدير الفني على هذا الفوز وأتمنى أن يصل بالمنتخب المصري بمستوى يؤهله للنهائي. مدرب رائع يقرأ المباريات جيدا واستطاع إيقاف خطورة المنتخب المغربي".

وأوضح :"جميع اللاعبين المصريين كانوا رجالا في أرض الملعب، وقدموا مباراة رائعة، وننتظر منهم المزيد، وجميعنا نقف خلفهم وندعمهم، حتى يأتوا لنا بالبطولة".

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