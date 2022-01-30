أول تصريح لمحمد صلاح بعد أدائه الأسطوري أمام المغرب

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أعرب النجم المصري محمد صلاح، عن سعادته لقيادة الفراعنة إلى التأهل لدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف

وقال محمد صلاح في تصريحات بعد المباراة: «شيء جميل أن نفوز على منتخب عريق مثل المغرب.. وأهنئ الشعب المصري على التأهل لنصف النهائي».

وأضاف محمد صلاح: «المباراة كانت محتدمة واستطعنا الفوز بالمباراة في النهاية.. وتهانينا للشعب المصري بعد التأهل».

وأكد :" فوز صعب ومهم منحنا تأشيرة العبور للدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا. قدمنا أداء جيدا ورائعا وتحكمنا في سير المباراة ".

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً بالكاميرون، قد أعلنت عن اختيار محمد صلاح لاعب المنتخب المصري كأفضل لاعب في مباراة الفراعنة ومنتخب المغرب بدور الــ8.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي بعدما فاز على نظيره المغربي 2 / 1 اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وأحرز صلاح هدف التعادل للمنتخب المصري بعد ان كان متأخرا بهدف أمام المغرب، كما قدم صلاح تمريرة أحرز منها اللاعب محمود حسن تريزيجية هدف الفوز.

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