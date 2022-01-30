إقالة منذر الكبير مدرب منتخب تونس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، إقالة منذر الكبير مدرب منتخب "نسور قرطاج" من منصبه، وتعيين مساعده جلال القادري، خلفاً له.

وتقدم الاتحاد التونسي بالشكر للكبير، على ما بذله من جهود في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب، متمنياً له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

وجاءت إقالة الكبير بعد خسارة المنتخب التونسي أمام بوركينافاسو بهدف دون رد مساء أمس، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وسبق أن كان الكبير مهدداً بالإقالة من تدريب المنتخب التونسي، أكثر من مرة، وأخرها قبل اتخاذ القرار رسمياً، قبل لقاء المنتخب المصري في كأس العرب خلال ديسمبر الماضي.

وفي ذلك الوقت، ترددت أنباء عن الاتفاق مع المدرب الفرنسي جون لوي جاسي، لقيادة المنتخب التونسي، عقب نهاية بطولة كأس العرب، لقيادة "نسور قرطاج" في كأس الأمم الأفريقية 2021.

ولكن أكمل منذر الكبير، والذي تم تعيينه مدرباً للمنتخب التونسي في أغسطس عام 2019، مشواره التدريبي حتى الخروج مع الفريق من البطولة الأفريقية الحالية.

ولم يكشف الاتحاد التونسي للكرة، أي تفاصيل عن مستقبل القادري، مع "نسور قرطاج"، ولم يحدد إذا ما كانت مهمته دائمة أم مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

والجدير بالذكر، أن القادري، عمل مدرباً لنادي الإمارات موسم 2018-2019، وبعدها تولى تدريب الملعب التونسي، والأهلي طرابلس الليبي، والعدالة السعودي، قبل أن تسند له مهمة المدرب المساعد للمنتخب التونسي.

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