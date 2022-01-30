صلاح يُجسد الروح الرياضية في مواساة حكيمي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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جَسد قائد المنتخب المصري، النجم العالمي محمد صلاح، الروح الرياضية العالية بعد فوز منتخب بلاده على المنتخب المغربي 2-1 وتأهل مصر للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث حرص على التوجه مباشرة ناحية لاعبي المنتخب المغربي وتحديداً إلى أشرف حكيمي، بمجرد إطلاق الحكم نهاية المباراة بعد الوقت الإضافي، لمواساته على النتيجة، تاركاً تأجيل الاحتفال مؤقتاً مع زملائه لما بعد التوجه إلى غرفة الملابس.

ووجد تصرف صلاح، الاهتمام من المصورين وكاميرات التلفزة، لاس يما وقد جلس مع حكيمي برهة من الوقت، تقديراً منه للتأثر الشديد جراء النتيجة، وتسلم محمد صلاح بعد ذلك جائزته كأفضل لاعب في المباراة التي استطاع فيها تسجيل هدف التعادل ثم صناعة هدف الفوز لزميله تريزيغيه.

ويعتبر صلاح وحكيمي، أبرز اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية، من خلال المشوار المتفرد لصلاح مع ليفربول الإنجليزي وحكيمي مع باريس سان جيرمان وتوجهت الأنظار نحوهما في "الكلاسيكو" الذي جمع منتخبي مصر والمغرب واستمر التركيز عليهما حتى بعد نهاية المباراة.

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