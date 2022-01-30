"الكاف" يعيد ملعب أوليمبي إلى الخدمة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، موافقته بالإجماع، على رفع الإيقاف المفروض على ملعب أوليمبي بالكاميرون، واستضافته لإحدى مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الحالية، وكذلك المباراة النهائية.

وذلك بعد الإحاطة بالتوصيات والتعهدات من الحكومة الكاميرونية فيما يتعلق بالأحكام الأمنية الإضافية، إلى جانب تلك التي تم تنفيذها بنجاح بالفعل في ملعب أحمدو أهيدجو خلال مباراة المغرب ومالاوي، وفي ملعب جابوما خلال مباراة جامبيا والكاميرون.

واتخذ القرار، بعد تلقى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الدكتور باتريس موتسيبي، للتقرير الذي أعدته إدارة السلامة والأمن في الاتحاد، بالاشتراك مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، فيما يتعلق بالظروف الخاصة بالمأساة التي حدثت في استاد أوليمبي.

وسلط التقرير الضوء على الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي عقدت في الموقع مع كبار ممثلي الشرطة والجيش، إلى جانب وزراء رفيعي المستوى في الحكومة والدفاع والشرطة في الكاميرون، بمن فيهم حاكم ياوندي.

وتناول التقرير الظروف المأساوية التي أدت إلى إصابة 38 شخصاً، بجروح وخلفت 8 قتلى، كما سلط الضوء على التوصيات والمداخلات لضمان عدم تكرار أي مأساة من هذا النوع.

وأكد "الكاف"، واللجنة المنظمة المحلية للبطولة، وحكومة الكاميرون الذين عززوا الأمن والموارد بشكل كبير في استاد أوليمبي، ثقتهم من ضمان سلامة وأمن المتفرجين والزوار.

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