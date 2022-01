ليفربول يحتفي بنجومية صلاح والليغا يبارك لمصر

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على تويتر بلاعبه النجم المصري محمد صلاح الذي نجح في قيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم افريقيا لمواجهة الكاميرون ، بعد الفوز على منتخب المغرب 2-1 .

وأشاد ليفربول في تغريدة عبر حسابه بمجهود محمد صلاح في المباراة مشيرا الى انه أحرز هدفا وصنع هدف الفوز ليقود مصر لقلب تأخرها إلى انتصار 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي وبلوغ قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

فيما قدم الحساب الرسمي لرابطة الدوري الاسباني في تويتر تهنئة للمنتخب المصري متمنياً له التوفيق في مسيرته في البطولة .

وكان المغرب تقدم بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

وحسم محمود حسن تريزيجه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف يوم الخميس المقبل.

وهذا هو الانتصار الرابع لمصر في تاريخ مواجهتها ضد المغرب كما أنها المرة الأولى التي تحرز فيها أكثر من هدف في مرمى المغرب منذ الانتصار 3-2 في أبريل نيسان 1971.

ويسعى المنتخب المصري الى لقبه القاري الثامن بعد 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، فيما لم يتمكن فريق "أسود الاطلس" من مواصلة السعي نحو لقبه الثاني بعد 1976.

A goal and an assist for Mo, as #TeamEgypt qualify for #AFCON2021 semi-finals 🇪🇬👑 pic.twitter.com/kbTGHVRTu6