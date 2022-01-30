رقم مميز لمحمد صلاح بعد هدفه ضد المغرب

المصدر: البيان

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واصل النجم الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، مساهماته مع منتخب بلاده خلال مباريات أمم أفريقيا منذ أول مشاركة له في 2017، بعد تسجيل هدف التعادل في شباك منتخب المغرب في المباراة التي انتهت بفوز مصر على المغرب بهدفين لهدف.

وأكدت شبكة "أوبتا" العالمية: "أن محمد صلاح شارك في 62 بالمئة من أهداف مصر في كأس الأمم الأفريقية منذ ظهوره الأول في 2017، حيث ساهم في 8 أهداف من 13 هدفا سجلها الفراعنة، وهو أعلى نسبة للاعب من دولة، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

انتهى الوقت الأصلى من عمر المباراة ، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى، حيث تقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأحمد فتوح، ومحمد النني وعمرو السولية وأيمن أشرف، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كيروش، محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب من قائمة الفراعنة أمام المغرب عقب الإصابة التي لحقت به المباراة الماضية أمام كوت ديفوار بشد في العضلة الخلفية والتى تحتاج الى 10 أيام راحة ثم البدء في التأهيل.

وتواجد محمود جاد الحارس الرابع في القائمة الأساسية لمباراة منتخب مصر أمام المغرب ضمن قائمة اللاعبين البدلاء والتي تضم كلا من محمد صبحي وإمام عاشور ورمضان صبحي وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد شريف ومروان دواود ومهند لاشين وأحمد سيد "زيزو" ومروان حمدي.

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