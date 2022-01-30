مصر تقلب الطاولة على المغرب وتضرب موعدا مع الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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تأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المغربي بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 100.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب كوت ديفوار 5 / 4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي

.فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ثم فاز على مالاوي 2 / 1 في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على جامبيا 2 / صفر.

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