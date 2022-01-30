التشكيلة الأساسية لقمة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والمصرية والمغربية على وجه التحديد اليوم الأحد لملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية الذي سيستضيف مواجهة "الفراعنة" و"أسود الأطلس".

وأعلن وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، تشكيل الأسود لمواجهة مصر، اليوم الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وفيما يلي تشكيل المنتخب المغربي:

- حراسة المرمى: ياسين بونو.

- خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، رومان سايس، نايف أكرد.

- خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح.

- خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

وجاء تشكيل مصر، الذي أعلنه المدرب كارلوس كيروش، كالآتي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أيمن أشرف.

- خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

وكان منتخب مصر قد فاز على كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، بركلات الترجيح (5-4)، بينما فاز أسود الأطلس على منتخب مالاوي (2-1).

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